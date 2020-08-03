Обновлены критерии отнесения продукции железнодорожного машиностроения к промышленной продукции, произведенной на территории РФ

Правительство РФ обновило критерии отнесения продукции железнодорожного машиностроения к промышленной продукции, произведенной на территории РФ. Соответствующая информация содержится в постановлении кабмина №1093.

С 4 августа текущего года в новой редакции изложены некоторые позиции раздела 9 «Продукция железнодорожного машиностроения» приложения к постановлению Правительства РФ №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ».

В частности, актуализированы требования к продукции, классифицируемой кодами:

30.20.1 «Локомотивы железнодорожные и тендеры локомотивов»;

30.20.2 «Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские самоходные (моторные), вагоны товарные (багажные) и платформы открытые, кроме транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта»;

30.20.32 «Вагоны железнодорожные или трамвайные пассажирские немоторные; вагоны багажные и прочие вагоны специального назначения».

Напомним, что требования к промышленной продукции, установленные в соответствии с постановлением №719, применяются для соблюдения условий, запретов и ограничений допуска иностранных товаров к закупкам в соответствии с ч. 3 ст. 14 44-ФЗ, а именно при применении постановлений Правительства РФ №617, №616, №1746, №878 и №1289.