Контракты с единым поставщиком нужно будет согласовывать в ФАС

Госзаказчики должны будут согласовывать контракты с единственным поставщиком, заключаемые по результатам несостоявшихся закупочных процедур, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Соответствующее положение включено в законопроект о внесении изменений в 44-ФЗ.

Документ предусматривает наделение правительства РФ правом определять пороговое значение цены контракта при превышении которого заказчик должен будет в обязательном порядке согласовывать контракт с единственным поставщиком, заключаемый по результатам несостоявшейся закупки, в антимонопольной службе.

По словам председателя правительства РФ, недобросовестные заказчики зачастую используют практику закупок у единственного поставщика, чтобы отсечь конкурентов, оставив своих поставщиков. Лишь одна компания участвует в конкурсе, которая признается победителем, поскольку конкурс до этого признан несостоявшимся.

Также в законопроект включено положение, позволяющее заключать договор аренды земельного участка с единственным поставщиком, на данный момент такая возможность действует в отношении зданий, строений, сооружений, нежилых помещений. Еще одна норма этого законопроекта исключает из сферы применения 44-ФЗ заключение соглашений об установлении сервитутов, поскольку порядок заключения таких соглашений регулируется земельным законодательством и не может в полной мере соответствовать требованиям закона «О контрактной системе».