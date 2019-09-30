Закупки недвижимого имущества, не построенного на момент проведения госзакупки, должны аннулироваться

Закупки недвижимого имущества, не построенного и не введенного в эксплуатацию на момент проведения госзакупки, должны аннулироваться. Об этом заявил начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.

По его словам, в рамках госзаказа нельзя купить или продать объект недвижимого имущества, которого не существует, объект может быть куплен только после того, как будет построен. В ином случае – это попытка уйти из-под норм 44-ФЗ.

Заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев добавил, что такие недобросовестные действия заказчиков зафиксированы почти в 30 субъектах. Эти закупки должны аннулироваться, а материалы дела передаваться в правоохранительные органы. В ближайшее время ФАС выпустит соответствующие разъяснения.