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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Закупки недвижимого имущества, не построенного на момент проведения госзакупки, должны аннулироваться

    Закупки недвижимого имущества, не построенного на момент проведения госзакупки, должны аннулироваться

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    Закупки недвижимого имущества, не построенного и не введенного в эксплуатацию на момент проведения госзакупки, должны аннулироваться. Об этом заявил начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов.

    По его словам, в рамках госзаказа нельзя купить или продать объект недвижимого имущества, которого не существует, объект может быть куплен только после того, как будет построен. В ином случае – это попытка уйти из-под норм 44-ФЗ.

    Заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев добавил, что такие недобросовестные действия заказчиков зафиксированы почти в 30 субъектах. Эти закупки должны аннулироваться, а материалы дела передаваться в правоохранительные органы. В ближайшее время ФАС выпустит соответствующие разъяснения.

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