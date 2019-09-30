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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин: нельзя заключить контракт, который предусматривает поставку товара, выполнение работ или оказание услуг до его заключения

    Минфин: нельзя заключить контракт, который предусматривает поставку товара, выполнение работ или оказание услуг до его заключения

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    Нельзя заключить контракт, который предусматривает поставку товара, выполнение работ или оказание услуг до момента его заключения. Такая информация содержится в письме Минфина России № 24-03-07/48249.

    Специалисты министерства отмечают, что в соответствии с 44-ФЗ определение контрагента начинается с размещения извещения об осуществлении закупки либо направления приглашения принять участие в определении контрагента и завершается заключением контракта.

    Следовательно, к отношениям, регулируемым 44-ФЗ, применение положений Гражданского кодекса РФ невозможно из-за обязательных правоотношений между заказчиком и контрагентом, которые начинаются исключительно с момента заключения контракта.

    Таким образом, подчеркивается в письме, заказчик не вправе заключать контракт, который предусматривает поставку товара, выполнение работ, оказание услуг до момента заключения контракта.

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