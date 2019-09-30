Минфин: нельзя заключить контракт, который предусматривает поставку товара, выполнение работ или оказание услуг до его заключения

Нельзя заключить контракт, который предусматривает поставку товара, выполнение работ или оказание услуг до момента его заключения. Такая информация содержится в письме Минфина России № 24-03-07/48249.

Специалисты министерства отмечают, что в соответствии с 44-ФЗ определение контрагента начинается с размещения извещения об осуществлении закупки либо направления приглашения принять участие в определении контрагента и завершается заключением контракта.

Следовательно, к отношениям, регулируемым 44-ФЗ, применение положений Гражданского кодекса РФ невозможно из-за обязательных правоотношений между заказчиком и контрагентом, которые начинаются исключительно с момента заключения контракта.

Таким образом, подчеркивается в письме, заказчик не вправе заключать контракт, который предусматривает поставку товара, выполнение работ, оказание услуг до момента заключения контракта.