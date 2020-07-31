Новые типовые контракты разместили в ЕИС

В библиотеке типовых контрактов в ЕИС 28 июля разместили новые типовые контракты:

🔹 на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности, услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

🔹 на поставку отдельных видов продукции и оборудования

Типовые условия станут обязательными к применению с истечением 30-дневного срока с даты публикации в библиотеке типовых контрактов, то есть с 28 августа. Об этом сказано в постановлении Правительства от 02.07.2014 № 606. До истечения 30-дневного срока использовать типовой контракт – право, а не обязанность.

С 27 июля и до 28 августа заказчики могут не использовать типовые контракты при проведении закупок товаров и услуг из информационной карты нового приказа. #типовойконтракт

Документ: Приказ Минпромторга от 07.04.2020 № 1152

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