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    Новые типовые контракты разместили в ЕИС

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    В библиотеке типовых контрактов в ЕИС 28 июля разместили новые типовые контракты:

    🔹 на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности, услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    🔹 на поставку отдельных видов продукции и оборудования

    Типовые условия станут обязательными к применению с истечением 30-дневного срока с даты публикации в библиотеке типовых контрактов, то есть с 28 августа. Об этом сказано в постановлении Правительства от 02.07.2014 № 606. До истечения 30-дневного срока использовать типовой контракт – право, а не обязанность.

    С 27 июля и до 28 августа заказчики могут не использовать типовые контракты при проведении закупок товаров и услуг из информационной карты нового приказа. #типовойконтракт

    Документ: Приказ Минпромторга от 07.04.2020 № 1152

    Источник

    ЕИС, Торги, закупки, 44-ФЗ, 223-ФЗ, ЭТП ГПБ
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