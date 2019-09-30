ФАС планирует усилить регулирование закупок госкомпаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовит предложения по усилению регулирования закупок госкомпаний. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев в рамках VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС.

По его словам, совместно с другими регуляторами готовятся предложения по изменению 223-ФЗ, направленные на регламентацию закупок госкомпаний. Планы не предусматривают такой детальной регламентации закупок, которая имеется в госзакупках.

«Одно дело — закупки госорганов, а другое — закупки бизнеса, — подчеркнул он. — Но определенная регламентация должна быть — когда ее нет, то начинаются проблемы с конкурентной средой».

Ранее Минфин отмечал низкий уровень конкуренции в сегменте закупок госкомпаний и заявлял о намерении изучить этот вопрос.

По словам заместителя министра финансов Алексея Лаврова, в ходе встречи с представителями крупнейших госкомпаний, остается загадкой, почему конкуренция в закупках по 223-ФЗ в два раза ниже, чем в госзакупках.

"И в 44-ФЗ она не высокая — около 60% контрактов госзаказчики заключают, так или иначе, с единственным поставщиком. Для начала необходимо получить полные данные о закупках госкомпаний, провести их анализ на предмет выявления проблем и после этого заняться их устранением, если они есть".