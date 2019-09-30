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    ФАС: число уголовных дел о нарушении конкуренции растет

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    Количество уголовных дел о нарушениях закона о защите конкуренции стало расти после утверждения межведомственной программы по борьбе с картелями. Об этом сообщил заместитель главы ФАС России Андрей Цыганов.

    По его словам, в июне специальным распоряжением правительства РФ утверждена межведомственная программа по борьбе с картелями, согласно которой предполагается переход на новый уровень взаимодействия между правоохранительными органами, включая ФАС, по выявлению и доказательству картелей.

    Речь идет о горизонтальных соглашениях между хозяйствующими субъектами, и других нарушениях, включая тайные сговоры между хозяйствующими субъектами и отдельными должностными лицами органов государственной власти.

    Нарушения будут пресекаться совместными усилиями всех правоохранительных органов, что должно существенно повысить эффективность этой работы.

    Цыганов добавил, что сейчас в разработке находится уже более 40 уголовных дел, связанных с нарушением законодательства о защите конкуренции. Это больше, чем было год назад. Количество нарушений антимонопольного законодательства продолжает оставаться достаточно высоким, в том числе и со стороны органов государственной власти.

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