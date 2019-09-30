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    Срок оплаты товаров по закупкам у МСП будет сокращен

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    Правительство РФ решило сократить предельный срок для оплаты товаров, закупаемых у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующие изменения внесены в положение об особенностях участия субъектов МСП в закупках по 223-ФЗ. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 г. и будут применяться к тем закупкам, извещения о которых размещены в ЕИС после этой даты.

    Постановлением Правительства РФ № 1205 решено вдвое — с 30 до 15 календарных дней, — сократить максимальный срок для оплаты товаров, закупаемых у субъектов МСП. Изменения коснутся закупок, участниками которых являются любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3, в том числе субъекты МСП, а также закупок с участием только субъектов МСП.

    Порядок исчисления срока для оплаты будет сохранен. Предельный срок по-прежнему будет отсчитываться со дня подписания заказчиком документа о приемке товара по договору или со дня исполнения обязательств по договору.

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