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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минпромторг отменил итоги конкурса на разработку самолета на замену Ан-2 по запросу ФАС

    Минпромторг отменил итоги конкурса на разработку самолета на замену Ан-2 по запросу ФАС

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    Министерство промышленности и торговли РФ отменило результаты конкурса по определению разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2. Основанием для отмены стало предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом свидетельствует извещение об отмене протокола подведения итогов конкурса, опубликованное на сайте госзакупок.

    Жалобу подала компания «Байкал-Инжиниринг», которая утверждает, что подала заявку на конкурс, объявленный Минпромторгом. Но заявка была возвращена, поскольку Сбербанк не перечислил на специально открытый счет, необходимый для участия в конкурсе, необходимую сумму с других счетов компании. Компания «Байкал-Инжиниринг» сочла возвращение заявки необоснованным. В жалобе компании утверждается что «Сбербанк» не перевел на счет 68 коп.

    Ранее победителем конкурса был признан Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Предполагалось, что он должен будет выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках создания легкого многоцелевого самолёта для местных воздушных линий.

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