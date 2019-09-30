Минпромторг отменил итоги конкурса на разработку самолета на замену Ан-2 по запросу ФАС

Министерство промышленности и торговли РФ отменило результаты конкурса по определению разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2. Основанием для отмены стало предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом свидетельствует извещение об отмене протокола подведения итогов конкурса, опубликованное на сайте госзакупок.

Жалобу подала компания «Байкал-Инжиниринг», которая утверждает, что подала заявку на конкурс, объявленный Минпромторгом. Но заявка была возвращена, поскольку Сбербанк не перечислил на специально открытый счет, необходимый для участия в конкурсе, необходимую сумму с других счетов компании. Компания «Байкал-Инжиниринг» сочла возвращение заявки необоснованным. В жалобе компании утверждается что «Сбербанк» не перевел на счет 68 коп.

Ранее победителем конкурса был признан Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Предполагалось, что он должен будет выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках создания легкого многоцелевого самолёта для местных воздушных линий.