В Швеции внедряются климатические критерии для госзакупок

В Швеции внедряются климатические критерии для государственных закупок. Шведская академия инженерных наук опубликовала доклад, в котором приводятся принципы скорейшего достижения климатических целей.

В докладе подведены итоги исследования, заказанного правительством Швеции, в котором рассматриваются перспективы перехода к нулевому выбросу вредных веществ в атмосферу. Предлагается закупать исключительно то, что соответствует экологическим стандартам, полностью отказавшись от технологии с меньшим экологическим коэффициентом.

Изменение подхода к закупкам, как на государственном, так и на корпоративном уровне, по мнению авторов доклада, ускорит процесс снижения выбросов. Новые критерии дают возможность сократить выбросы до 0% уже к 2045 г.