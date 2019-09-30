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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / В Швеции внедряются климатические критерии для госзакупок

    В Швеции внедряются климатические критерии для госзакупок

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    В Швеции внедряются климатические критерии для государственных закупок. Шведская академия инженерных наук опубликовала доклад, в котором приводятся принципы скорейшего достижения климатических целей.

    В докладе подведены итоги исследования, заказанного правительством Швеции, в котором рассматриваются перспективы перехода к нулевому выбросу вредных веществ в атмосферу. Предлагается закупать исключительно то, что соответствует экологическим стандартам, полностью отказавшись от технологии с меньшим экологическим коэффициентом.

    Изменение подхода к закупкам, как на государственном, так и на корпоративном уровне, по мнению авторов доклада, ускорит процесс снижения выбросов. Новые критерии дают возможность сократить выбросы до 0% уже к 2045 г.

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