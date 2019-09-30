Изменился порядок предоставления субсидий малому бизнесу

Правительство РФ изменило порядок предоставления субсидий с целью повышения доступности кредитов для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Правительство изменило верхние границы размеров кредитов на инвестиционные цели с одного до двух млрд руб. Также документ устанавливает фиксированные ставки субсидирования в размере 3,5% для малых и 3% для средних предприятий.

Ожидается, что данные меры дадут возможность включать в программу субсидирования кредиты с полной ставкой 12%. Предположительно, изменения позволят сделать более доступными кредитные ресурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках нацпроекта поставлена задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек к концу 2024 г.