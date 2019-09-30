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    Изменились правила работы с операторами электронных площадок

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    Урегулированы вопросы взаимодействия оператора электронной площадки и участников госзакупок, в отношении которых в июле Правительство установило дополнительные требования. Соответствующее постановление правительства РФ № 1202 «О порядке взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки» вступило в силу.

    В документе указано, какие документы и информацию участники предоставляют оператору, как направляется уведомление о размещении или об отказе в размещении материалов в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. В частности, уточняется, что о своем решении по заявке оператор обязан сообщить ее авторам в течение часа после его принятия, а в случае отказа, обосновать его.

    Кроме этого, теперь Скорректированы и порядок функционирования Единой информационной системы в сфере закупок, и дополнительные требования к операторам электронных площадок.

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