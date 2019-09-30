При торгах имуществом банкротов предлагается использовать финансовую модель работы ЭТП для госзакупок

Министерство финансов РФ предлагает при торгах имуществом банкротов на электронных торговых площадках (ЭТП) использовать финансовую модель работы ЭТП, которая реализована в контрактной системе, пишет «Интерфакс».

На данный момент на межведомственном согласовании находится законопроект с поправками к закону «О банкротстве» (127-ФЗ), предусматривающими электронизацию соответствующих процессов. Одна из норм законопроекта регламентирует порядок проведения торгов имущества банкротов на ЭТП. Такие торги должны проводиться на площадках, отобранных правительством РФ для проведения госзакупок. При этом финансовая модель по организации таких торгов отличается от схемы, прописанной в 44-ФЗ и предполагает размещение задатка на счету ЭТП.

Минфин считает необходимым осуществить полную унификацию как применяемых электронных площадок, так и финансовой модели их функционирования, учитывая предусмотренные законопроектом положения о проведении торгов на электронной площадке, функционирующей в соответствии с 44-ФЗ.

Министерство также предлагает утвердить порядок проведения торгов имуществом банкротов в электронной форме на уровне акта правительства РФ или собственно закона (в законопроекте утверждение этого порядка находится в ведении регулятора).