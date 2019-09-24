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    ЭТП Газпромбанка и правительство Чувашской Республики провели семинар по закупкам в сфере строительства и ремонта

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    20 сентября в городе Чебоксары прошел семинар для заказчиков Чувашской Республики на тему: «Особенности осуществления закупок строительных работ и приобретения жилья для детей сирот (многодетных семей)». Мероприятие было организовано при участии правительства Чувашской Республики и ЭТП Газпромбанка.

    На семинаре присутствовали представители администрации муниципальных образований Чувашской республики и представители органов исполнительной власти.

    Шелоумов Михаил Александрович - к.ю.н., эксперт по закупкам Экспертного совета при Правительстве РФ, руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок электронной торговой площадки «Газпромбанка» рассказал об особенностях закупок строительных работ, претерпевших существенные изменения с 1 июля 2019 года, а также рассказал про практику приобретения жилья для детей сирот.

    Модератором мероприятия выступила Павлова Татьяна Александровна – заведующая сектором методологии и контроля в сфере осуществления закупок. Татьяна Александровна рассказала об опыте региона в сфере закупок строительных работ и приобретения жилья для детей сирот (многодетных семей).

    Выступление эксперта ЭТП Газпромбанка - «Особенности государственных закупок в сфере строительства и ремонта» включало следующие важные темы:

    Государственные закупки в сфере строительства и ремонта

    - изменения в 44-ФЗ;

    - изменения в 44-ФЗ в части строительных закупок;

    - изменения в Градостроительном кодексе;

    Подготовка технических заданий для строительных закупок

    - проектная документация должна быть частью документации о закупке, узловые моменты;

    - когда включение проектной документации в состав документации о закупке не требуется;

    - когда  нужна  проектная  документация  по законодательству РФ о градостроительной деятельности;

    Как изменится содержание заявок на участие в закупке с 01.07.2019

    Требования к участникам строительных закупок: членство в СРО, лицензии, наличие опыта и ресурсов

    - кто и когда осуществляет проверку соответствия участника доп. требованиям с 1.07.2019? 

    Особенности заключения и исполнения подрядных контрактов. Типовые контракты

    как можно изменить контракт с 1 июля 2019 года;

    - возможность изменения по соглашению сторон условия контракта, заключенного с единственным контрагентом;

    - типовые контракты.

    В конце семинара эксперт ЭТП Газпромбанка Шелоумов Михаил Александрович ответил на Все вопросы участников и провел индивидуальные консультации с представителями заказчиков.

    Место проведения: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, конференц-зал Блока «Б» Дома Правительства.

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