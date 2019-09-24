ЭТП Газпромбанка и правительство Чувашской Республики провели семинар по закупкам в сфере строительства и ремонта

20 сентября в городе Чебоксары прошел семинар для заказчиков Чувашской Республики на тему: «Особенности осуществления закупок строительных работ и приобретения жилья для детей сирот (многодетных семей)». Мероприятие было организовано при участии правительства Чувашской Республики и ЭТП Газпромбанка.
На семинаре присутствовали представители администрации муниципальных образований Чувашской республики и представители органов исполнительной власти.
Шелоумов Михаил Александрович - к.ю.н., эксперт по закупкам Экспертного совета при Правительстве РФ, руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок электронной торговой площадки «Газпромбанка» рассказал об особенностях закупок строительных работ, претерпевших существенные изменения с 1 июля 2019 года, а также рассказал про практику приобретения жилья для детей сирот.
Модератором мероприятия выступила Павлова Татьяна Александровна – заведующая сектором методологии и контроля в сфере осуществления закупок. Татьяна Александровна рассказала об опыте региона в сфере закупок строительных работ и приобретения жилья для детей сирот (многодетных семей).
Выступление эксперта ЭТП Газпромбанка - «Особенности государственных закупок в сфере строительства и ремонта» включало следующие важные темы:
Государственные закупки в сфере строительства и ремонта
- изменения в 44-ФЗ;
- изменения в 44-ФЗ в части строительных закупок;
- изменения в Градостроительном кодексе;
Подготовка технических заданий для строительных закупок
- проектная документация должна быть частью документации о закупке, узловые моменты;
- когда включение проектной документации в состав документации о закупке не требуется;
- когда нужна проектная документация по законодательству РФ о градостроительной деятельности;
Как изменится содержание заявок на участие в закупке с 01.07.2019
Требования к участникам строительных закупок: членство в СРО, лицензии, наличие опыта и ресурсов
- кто и когда осуществляет проверку соответствия участника доп. требованиям с 1.07.2019?
Особенности заключения и исполнения подрядных контрактов. Типовые контракты
- как можно изменить контракт с 1 июля 2019 года;
- возможность изменения по соглашению сторон условия контракта, заключенного с единственным контрагентом;
- типовые контракты.
В конце семинара эксперт ЭТП Газпромбанка Шелоумов Михаил Александрович ответил на Все вопросы участников и провел индивидуальные консультации с представителями заказчиков.
Место проведения: г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, конференц-зал Блока «Б» Дома Правительства.