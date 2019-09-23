Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системы

25 сентября 2019 года в рамках II Всероссийской конференции по закупкам в формате круглого стола состоится пленарное заседание «Новые вызовы в законодательстве о контрактной системе».

В ходе заседания будут рассмотрены вопросы осуществления антимонопольного контроля в сфере закупок, защиты прав предпринимателей при осуществлении закупок, оптимизации закупочной деятельности с использованием сервисов ЭТП, а также особенности выстраивания бизнес-процессов компании поставщика с учетом изменений законодательства в сфере закупок и механизмы поддержки бизнеса в госзакупках.

Основными спикерами выступят руководитель регионального Конкурсного агентства Леван Дараселия, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области Артур Демкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова, региональный представитель электронной торговой площадки ООО «РТС-Тендер» Владимир Дулов, руководитель Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл Лило.

На мероприятии также будет выступать руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок электронной торговой площадки «Газпромбанка», эксперт по закупкам Экспертного совета при Правительстве РФ Михаил Шелоумов.

Модератором площадки станет президент Союза "Калининградская торгово-промышленная палата" Феликс Феликсович Лапин.

Как отметил руководитель регионального Конкурсного агентства Леван Дараселия, последние изменения в законодательстве в сфере закупок направлены на поддержку бизнеса, развитие среднего и малого предпринимательства. «Наша основная задача – оперативно информировать бизнес-сообщество региона о новых правилах участия в закупочной деятельности, дать возможность задать возникающие вопросы и познакомить с механизмами поддержки бизнеса в госзакупках», - сказал Леван Дараселия.