Утверждены правила взаимодействия участников закупок с ЭТП при отдельных закупках

Правительство РФ утвердило правила взаимодействия участников закупок с электронными торговыми площадками (ЭТП) при проведении аукционов по закупке отдельных видов товаров, работ, услуг, к которым предъявляются дополнительные требования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Данные правила распространяются на аукционы, которые по причине их технической и технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны выполнить только поставщики, имеющие необходимый уровень квалификации.

В правилах перечислены документы, которые участники закупок должны направлять ЭТП, определен порядок их проверки оператором электронной торговой площадки, порядок взаимодействия ЭТП с участниками закупок в случае выявления ошибок в документах и т.п. ЭТП в случае соответствия документов всем требованиям передают эти данные заказчикам.

Новый порядок взаимодействия участников закупок с ЭТП начал действовать с 1 июля текущего года, утвержденные правила конкретизируют его.