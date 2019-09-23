Минфин утвердил порядок обмена документами между Федеральным казначейством и заказчиком

Министерство финансов РФ утвердило порядок формирования и обмена информацией, а также правила передачи документов между заказчиком и Федеральным казначейством для реестра заключенных контрактов. Основные положения приказа вступают в силу с 1 октября. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Теперь заказчик формирует информацию, используя систему «Электронный бюджет», доступ к которой можно получить после регистрации на едином портале бюджетной системы.

Непосредственно при формировании информации необходимо указывать полное и сокращенное наименование заказчика по данным ЕГРЮЛ, код организационно-правовой формы, ИНН и КПП, код по ОКПО, а также его идентификационный код.

Информация об источнике финансирования должна содержать наименование бюджета бюджетной системы, бюджетные ассигнования которого предусмотрены на финансовое обеспечение закупки, код территории муниципального образования, код и наименование вида бюджета, код и наименование внебюджетных средств юрлиц, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, а также код КРБ по которому осуществляется финансирование контракта.

В сведениях о способе определения поставщика нужно указывать код и наименование способа определения, а об объекте закупки, информации страны происхождения или информации о производителе – наименование объекта закупки, код и наименование позиции классификатора продукции по видам экономической деятельности, коды позиций каталога товаров для обеспечения госнужд, наименование и количественное значение других характеристик товара, количество товара, предусмотренное контрактом, наименование кода страны происхождения.