Сэкономленные от городских закупок средства полностью финансируют строительство метро в Москве

В Москве программа строительства метро полностью финансируется за счет средств, сэкономленных при городских закупках. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на церемонии открытия VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС.

По его словам, чрезвычайно важным является работа с городским заказом, размещение на электронных площадках, создание прозрачных условий, стандартных процедур. В целом, благодаря ежегодному совершенствованию работы над городским заказом, общая экономия на всех стадиях размещения заказа составляет около 3-3,5 млрд долл. Одна из самых крупнейших программ метростроения Москвы полностью финансируется за счет экономии при размещении городского заказа.

Он отметил, что при закупке лекарств и оборудования созданы конкурентные условия, что позволило снизить цены на лекарства в два раза за последние годы. Такая же задача стоит при закупках медицинского оборудования. Последние торги позволили снизить цены на закупку оборудования на 30%.

В 2019 г. конференция посвящена десятилетию сотрудничества конкурентных ведомств БРИКС, его итогам и перспективам.