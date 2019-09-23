Госзакупки жизненно важных лекарств станут более гибкими

Министерство здравоохранения РФ объявило о старте разработок новых правил формирования начальной максимальной цены контракта для закупок жизненно важных лекарств. Дело в том, что правила, установленные с января 2019 г., привели к сокращению доли российских препаратов в общем объеме закупок.

С января по июнь текущего года из 163,4 тыс. аукционов более четверти — 60,8 тыс., не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. Связано это с тем, что с начала года при госзакупках используется модель расчета по референтным ценам, в результате чего заказчик выставляет минимальную возможную стоимость.

В итоге Минздрав принял решение изменить порядок определения стартовой цены контракта при проведении госзакупок жизненно важных лекарств. Кроме того, если аукцион не состоится из-за отсутствия заявок, у заказчика будет возможность запрашивать у поставщиков возможные котировки. В министерстве надеются, что такая гибкая система не только поможет свести к минимуму срывы торгов, но и улучшит обеспеченность медикаментами больницы и льготников.