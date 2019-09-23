Банки могут не раскрывать информацию если они находятся под санкциями

Для кредитных организаций утвержден новый перечень данных, которые они вправе не обнародовать. Вступило в силу соответствующее постановление правительства РФ № 1173 «Об особенностях раскрытия кредитными организациями информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Теперь банки имеют право не раскрывать информацию или раскрывать ее в ограниченном объеме, если они находятся под международными санкциями, могут под них попасть или являются уполномоченным кредитным учреждением по закону о гособоронзаказе.

Ранее под защиту от антироссийских санкций власти взяли сведения о ряде других финансовых организаций: инвестиционных фондах, негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях, занятых инвестированием пенсионных накоплений, центральных депозитариях, организаторах торгов, клиринговых организациях, центральных контрагентах, микрофинансовых компаниях.