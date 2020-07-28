ЗОЛОТОЙ ЗАПАС: Как промышленные компании оптимизируют расходы с помощью невостребованного имущества

В 2020 года Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) и «Газпромнефть–Снабжение» объявили о создании совместной компании isource, которая займется разработкой первой в России интегрированной платформы для управления цепочкой поставок. По замыслу создателей, с помощью isource предприятия смогут ускорить реализацию стратегически важных проектов, а также снизить издержки и трудозатраты, связанные с привлечением большого числа подрядчиков и поставщиков. Сейчас в isource добавляются новые сервисы. Один из них – цифровое управление складскими запасами предприятий – может в корне поменять структуру работы с невостребованными запасами. Промышленные компании смогут экономить, передавая друг другу новые детали и материалы по сниженным ценам. О пилотном использовании сервиса создатели планируют рассказать осенью 2020 года. Пока известно, что пилоты проходят в компаниях из нефтегазовой и машиностроительной отрасли. О том, как цифровой подход к складским запасам будет реализован на практике, рассказывает генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов.

– Правильно ли я понимаю, что говоря о складских запасах предприятий, мы подразумеваем то, что рынок обычно называет неликвидным имуществом?

– Неликвиды – не совсем подходящий термин, хотя коллеги по цеху часто пользуются им. Современные цифровые технологии позволяют качественно работать с имуществом, которое раньше считалось неликвидным. Например, для одного промышленного предприятия могут считаться невостребованными три промышленных крана, рассчитанные на большой диаметр, высокое давление и агрессивную внешнюю среду. Эти изделия соответствуют гарантийным характеристикам завода-изготовителя, они качественны и могут быть полезны на производстве. Но предприятию, на складах которого они хранятся, просто негде их применить. Понятие неликвидности подразумевает, в том числе, низкое качество, брак или повреждения, так что мы скорее говорим о невостребованном имуществе. И, что немаловажно, оно не востребовано в конкретный момент времени конкретной компанией. Да, сейчас эти промышленные краны не нужны своим владельцам. Но это не значит, что они не нужны никому. Даже внутри одного холдинга могут найтись интересанты на это имущество. И задача нашего сервиса – превратить в полезный запас имущество, не востребованное владельцем склада, где оно хранится.

– Это достаточно большой объем работы. С чего вы начинаете?

– Во-первых, необходимо четко представлять себе номенклатуру и общий объем запасов. Затем на эту первичную информацию надо наложить логистическую модель – рыночную сетку логистических возможностей. Ведь некоторые промышленные детали и изделия сложны в транспортировке, для их перевозки может понадобиться ЖД-платформа или баржа, что скажется на реальной стоимости изделия для покупателя. В этот момент мы понимаем, сколько эта продукция реально стоит в той географической точке, где она нужна. С учетом того, что на складе, где вещь лежит сейчас, она не стоит ничего, не дает никакой добавочной стоимости, а иногда и требует расходов на соблюдение условий хранения. Владелец этой продукции решает для себя, выгодно ли отвезти ее туда, где она нужна, или дешевле будет оставить ее на складе.

Для этого и нужна логистическая сетка возможностей, которую предоставляет наш сервис. С ее помощью транспортировка может быть рассчитана до нюансов: как мы повезем изделие, когда мы его повезем – прямо сейчас или позже, когда нет большой загрузки у перевозчиков, и цена услуги более низкая.

С помощью нашего сервиса заказчик может определить спотовую цену. Например, стройка у промышленника начнется через год. Проектировщики сделали комплексную ведомость, где учтены все материалы, которые потребуются для стройки. Половина нужных материалов есть в запасах, но они находятся на географически отдаленных складах. С помощью нашего сервиса промышленник составляет ценовую карту: материалы будут стоить ему не 300 единиц, как стоят новые на рынке, а 150, но при условии, что мы повезем их сейчас, когда можно получить скидку на транспортировку. Если перевозить через год, их стоимость поднимется до 180 единиц. Так мы вместе с клиентом находим локальный оптимум. Для этой работы у нас есть разветвленная математическая модель, формулы учитывают, в том числе, расстояния и специфику регионов.

Следующая наша задача – проверить кондицию материалов. Ведь условия хранения могли быть ненадлежащими или, к примеру, могло затопить склад. Для нивелирования этих рисков нужна выходная и входная проверка. Управление складскими запасами – непрерывная динамичная логистическая модель, которую невозможно эффективно обслуживать без цифрового сервиса.

– Можно, например, решать вопрос по старинке – с помощью телефона.

– Можно, но технически сложно непрерывно осуществлять мониторинг рынка и складских запасов. И всегда есть риск упустить выгоду из-за того, что в моменте не получилось куда-то дозвониться. А ведь даже 10 процентов – это на масштабных промышленных стройках огромные деньги.

При использовании цифрового сервиса решить эту задачу проще и намного быстрее. Можно в течение нескольких секунд посчитать даже стоимость одного километра транспортировки материалов.

Кроме того, с помощью цифрового сервиса мы можем эффективно следить за вторичным использованием деталей на производстве. Например, владелец предприятия снимает промышленные задвижки, которые отработали свой срок на большом давлении. Эти задвижки можно отдать в ремонт, после чего использовать на меньшем давлении. Мировая практика показывает, что экономия на вторичном использовании огромная. С помощью нашего сервиса можно построить процесс так, чтобы ремонт деталей был выполнен в оптимальное время, когда у мастеров и на транспортной ветке минимальная загрузка. Это непрерывный интегрированный процесс работы с диспетчерскими системами, которые формируют загрузку конкретного предприятия. Это полноценная интеграционная среда, кооперация, к которой подключаются предприятия-смежники, участники кооперационных цепочек.

Этот принцип работает на любом масштабе. Для примера возьмем запчасти. Предприятие, которому принадлежит склад с набором запчастей, больше не использует технику, для которой они нужны. Технику увезли на другое предприятие, а запчасти остались, потому что о них в суматохе забыли. В условиях, когда склад принадлежит одному предприятию, запчасти – другому, а техника – третьему, забыть легко. Чтобы таких ситуаций не было, нужен виртуальный цифровой склад, которым могут пользоваться все участники рынка. Когда процессы интегрированы в единую цифровую цепочку, забыть невозможно: ответственному менеджеру придет уведомление, что техника выбывает с этой локации, а запчасти либо едут за ней, либо становятся запасами и ждут благоприятных условий для транспортировки.

– Одна из задач сервиса, которую вы назвали – проверка кондиции. Кто обеспечивает такие проверки?

– Это может быть профессиональный аутсорсинг от независимой компании. По сути своей - это аналог строительного контроля. Проверяющим может быть и сам потенциальный покупатель, если у него есть сотрудники соответствующей квалификации с нужным набором инструментов. Во многом это зависит от категории запасов.

– Действительно, от категории запасов зависит многое. Есть такие категории, которые запасами лучше и не делать, а хранить их вместо этого как оперативный запас на месте производства работ.

– Верно, и это тоже вопрос категоризации на предприятии. Категории и номенклатуры – это настолько большой объем разноплановой информации, что его невозможно держать даже в самых умных и профессиональных головах. Внедряя наш цифровой сервис, мы действительно замахнулись на серьезный масштаб охвата. С категоризацией мы работаем поэтапно: сначала надо описать все материалы, затем через наш сервис ЕНН (единый номенклатурный номер) четко атрибутировать узлы, агрегаты и детали, которые лежат на складах клиентов в виде запасов. Причем реализация даже этого этапа развития сервиса – это уже значительное подспорье для любого холдинга, который сам по себе формирует отрасль, потому что это создаст кооперационную межотраслевую среду.

– Можно ли использовать этот цифровой сервис для повышения конкуренции между потенциальными покупателями?

– Предприятия, заинтересованные в покупке материалов из запаса, могут предложить владельцу свою цену. Это создает дополнительную конкуренцию. Кроме того, могут найтись компании, которые готовы выкупить сложную деталь по цене выше рыночной, поскольку срочно нуждаются в ней. Когда останавливается промышленный узел, цена детали отходит на второй план.

– Этот сервис ЭТП ГПБ строит совместно с ГПНС. Какова роль каждой компании в его развитии?

– У ЭТП ГПБ есть полный набор цифровых инструментов для контрактации и корректного описания номенклатуры. На стороне ГПНС – многолетний опыт построения логистической модели, а у ЭТП – инструменты для контроля обеспечения инвестиционного объекта и хода строительства, которые подразумевают работу с первичной документацией. Совместно мы строим прямую цифровую связь объекта строительства с запасами, которые лежат на складах. Мы помогаем завести эти запасы в приемлемую для всех потребителей номенклатуру, а не только удобную и знакомую самому владельцу деталей. Ведь когда компания работает в обществе кооперационной среды, она должна подробно рассказать о характеристиках и состоянии запасов, которыми она владеет и которые предлагает на реализацию.

Беседовал Герман Калышев.