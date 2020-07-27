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    Для госзакупок в Крыму установят особый порядок определения поставщика - комментарий эксперта ЭТП ГПБ

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    С апреля текущего года идет обсуждение законопроекта об особом порядке государственных и муниципальных закупок в Крыму и Севастополе до 2022 года (на ближайшие три года).

    На данный момент (24 июля 2020 г.) Совет Федерации рассмотрел и одобрил изменения в части установления особого порядка выбора способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя для осуществления закупок ТРУ.

    Поправки будут внесены в конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» для осуществления закупочных процедур объектом закупки, которых являются:

    • оборудование и техника;
    • работы по инженерным изысканиям;
    • архитектурно-строительное проектирование;
    • строительство;
    • реконструкция, капитальный и текущий ремонт;
    • снос объектов капитального строительства (включая автодороги);
    • работы по сохранению объектов культурного наследия народов России;
    • работы по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд Крыма и Севастополя и обеспечения муниципальных нужд этих регионов.

    Подрядчик может быть выбран в порядке, установленном Законом №44-ФЗ или в порядке, который согласован с уполномоченным правительством РФ федеральным ведомством (определен Минфин РФ) и установлен нормативными правовыми актами данных субъектов РФ.

    Особое внимание стоит обратить на то, что расчеты по контрактам, заключаемым по нормативным правовым актам Крыма и Севастополя, подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.

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    Комментарий эксперта:

    Безусловно, есть огромный плюс реализации данного порядка в части сокращения времени на проведение закупочных процедур и повышению качества исполнения контрактов, а также увеличение показателя эффективности размещаемых закупочных процедур.

    Также новый закон позволит властям РК и Севастополя определять единственного заказчика и исполнителя при проектировании, строительстве, капитальном и текущем ремонте объектов ФЦП.

    По опыту 2014-2016 года, на данной территории, уже действовал упрощенный порядок закупок ТРУ, но заказчики столкнулись с некачественным исполнением обязательств по контрактам, срывом сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Надеюсь, данные поправки позволят учесть прошлый опыт и введение особого порядка увеличит эффективность освоения бюджетных средств.

    Наталья Кузьмина - ведущий эксперт- практик ЭТП ГПБ.

    Закон, особый порядок, Севастополь, Крым, Торги, закупки, 44-ФЗ, ЭТП ГПБ
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