Готовятся предложения по использованию электронных магазинов в госзакупках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовит нормативно-правовое обеспечение для работы электронных магазинов в госзакупках. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев на VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС.

По его словам, развитие электронных магазинов в системе госзакупок даст возможность заказчикам приобретать пока только товары за один день. Готовятся предложения для рассмотрения правительством, а затем и Госдумой.

Как подчеркнул Евраев, длительность торговой сессии в электронном магазине будет составлять 6 часов. Еще 4 часа планируется отвести на рассмотрение жалоб, которые участники смогут подать в электронном виде после проведения сессии. Проведение всех этапов процедуры должно будет занимать не более одних суток.

В настоящее время в системе закупок под электронными магазинами подразумеваются системы по автоматизации закупок малого объема. Такие системы имеются у крупных ЭТП, субъектов РФ. Среди последних наиболее масштабной и развитой площадкой владеет Москва — Портал поставщиков Москвы. Все они работают бесплатно. На платной основе работает Единый агрегатор торговли «Березка», который в обязательном порядке должны использовать федеральные госзаказчики и их подведомственные учреждения.