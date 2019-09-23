ФАС разъяснила особенности заключения договоров аренды госимущества без проведения торгов

Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества может быть осуществлено только после проведения торгов, за некоторыми исключениями.

Согласно закону о защите конкуренции, одним из исключений является пункт, который предусматривает, что без проведения торгов такой договор может быть заключен в случае предоставления имущества, которое является частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если его общая площадь составляет не более чем 20 кв. м и не превышает 10% площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество.

Указанное ограничение по площади имущества, права на которое могут быть переданы без проведения конкурса или аукциона, относится ко всем договорам, заключаемым правообладателем без проведения торгов, в отношении каждого отдельного помещения в совокупности.

Данные требования применяются отдельно к каждому объекту имущества, в отношении которого планируется заключение договора аренды по данному исключению. Этот вывод имеет значение, в частности, для случаев заключения указанных договоров в отношении помещений расположенных в разных зданиях, принадлежащих правообладателю.