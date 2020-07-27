Как будут подтверждать соответствие товаров установленным запретам по 44-ФЗ

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило поправки к постановлению Правительства РФ №616, которыми предлагается иначе подтверждать соответствие товаров установленным запретам по 44-ФЗ.

Согласно проекту для подтверждения того, что товар не подпадает под установленный запрет, участники будут представлять в составе заявки одновременно выписку из соответствующего реестра и информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, если такое предусмотрено постановлением №719.

До 1 июня 2021 г. выписку и информацию можно не представлять при закупках для нужд обороны страны и безопасности государства. Участникам достаточно направить в составе заявки декларацию о стране происхождения товара.

Кроме того, проектом уточняется, что при закупке ряда товаров из перечня подтверждающие документы в отношении материалов и полуфабрикатов нужно будет подавать на этапе исполнения контракта.

Общественное обсуждение проекта продлится до 28 июля.