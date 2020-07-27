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    Как будут подтверждать соответствие товаров установленным запретам по 44-ФЗ

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    Министерство промышленности и торговли РФ подготовило поправки к постановлению Правительства РФ №616, которыми предлагается иначе подтверждать соответствие товаров установленным запретам по 44-ФЗ.

    Согласно проекту для подтверждения того, что товар не подпадает под установленный запрет, участники будут представлять в составе заявки одновременно выписку из соответствующего реестра и информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, если такое предусмотрено постановлением №719.

    До 1 июня 2021 г. выписку и информацию можно не представлять при закупках для нужд обороны страны и безопасности государства. Участникам достаточно направить в составе заявки декларацию о стране происхождения товара.

    Кроме того, проектом уточняется, что при закупке ряда товаров из перечня подтверждающие документы в отношении материалов и полуфабрикатов нужно будет подавать на этапе исполнения контракта.

    Общественное обсуждение проекта продлится до 28 июля.

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