Когда в предмете закупки по 223-ФЗ могут быть объединены подрядные работы и поставка товаров

Федеральная антимонопольная служба РФ разъяснила, в каком случае в предмете закупки, проводимой по 223-ФЗ, могут быть объединены подрядные работы и поставка товаров. Соответствующая информация содержится в письме антимонопольного ведомства №ИА/45946/20.

Проведение закупок, предметом которых является одновременно подготовка проектной документации или выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству капитального объекта, или его реконструкции, капитальному ремонту, не является нарушением 223-ФЗ, при условии использования заказчиком экономически эффективной проектной документации повторного использования (утвержденных типовых проектов).

В других случаях заказчик должен формировать отдельный лот на выполнение инженерных изысканий или подготовку проектной документации, и отдельный лот на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, его реконструкцию или капитальный ремонт. В этих случаях, если проектной документацией на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, его реконструкции или капитальному ремонту предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, поставка оборудования также может являться предметом закупки, наряду с выполнением подрядных работ.