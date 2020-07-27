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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Госдума приняла поправки о квотировании госзакупок отечественной продукции

    Госдума приняла поправки о квотировании госзакупок отечественной продукции

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    Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки к 44-ФЗ и 223-ФЗ, предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции.

    Поправки наделяют правительство правом утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также кабмин будет устанавливать размер квоты.

    Кроме того, поправки определяют порядок формирования и публикации отчетности о выполнении заказчиками квот по закупкам российской продукции.

    В документе оговаривается, что норма о квотировании не распространяется на закупку силовых ведомств, связанных с контрразведывательной деятельностью, борьбой с терроризмом, проводимой государственной охраны.

    Действие положений о квотировании закупок будет распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС.

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