Госдума приняла поправки о квотировании госзакупок отечественной продукции

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки к 44-ФЗ и 223-ФЗ, предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции.

Поправки наделяют правительство правом утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также кабмин будет устанавливать размер квоты.

Кроме того, поправки определяют порядок формирования и публикации отчетности о выполнении заказчиками квот по закупкам российской продукции.

В документе оговаривается, что норма о квотировании не распространяется на закупку силовых ведомств, связанных с контрразведывательной деятельностью, борьбой с терроризмом, проводимой государственной охраны.

Действие положений о квотировании закупок будет распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС.