Обновлены типовые контракты на оказание услуг ярмарочной деятельности, по ремонту автотранспорта и на поставку продукции авиатехники

Министерство промышленности и торговли РФ обновило некоторые типовые контракты. Соответствующая информация содержится в приказе министерства № 1152, который вступает в силу 27 июля.

В соответствии с ч. 11 ст. 34 № 44-ФЗ, утверждены типовые контракты и их информационные карты на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности, услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного.

С этой же даты утратит силу приказ Минпромторга, которым аналогичные типовые контракты и их информационные карты были утверждены ранее.

Напомним, типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат применению по истечении 30 календарных дней после дня их размещения в ЕИС, но не ранее дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего соответствующие типовой контракт, типовые условия контракта. Типовые контракты разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти, Госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос», размещаются в ЕИС и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. В отсутствие указанных типовых контрактов, типовых условий контрактов федерального уровня могут действовать типовые контракты, типовые условия контрактов для обеспечения нужд субъектов РФ, разработанные в порядке и применяемые в случаях и на условиях, установленных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ.