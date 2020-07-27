В Крыму установят особый порядок определения поставщика

Совет Федерации одобрил федеральный конституционный закон, в котором устанавливается особый порядок выбора способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя для проведения закупок в Крыму и Севастополе.

Поправки вносятся в конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Инициаторами документа выступили депутаты Госдумы Глеб Хор и Константин Бахарев.

Законом предусматривается возможность установления до 31 декабря 2022 г. на территориях Крыма и Севастополя особого порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для проведения закупок работ по строительному контролю для обеспечения государственных нужд и нужд муниципальных образований на этих территориях. Установить особый порядок выбора поставщика на этих территориях можно будет по согласованию с Минфином.

Закон касается закупок оборудования и техники, работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия народов России, работ по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд Крыма и Севастополя и обеспечения муниципальных нужд этих регионов.