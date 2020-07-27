В каком случае сведения о договоре подлежат включению в реестр договоров

Министерство финансов РФ разъяснило, в каком случае сведения о договоре, указанном в п. 1 ч. 15 ст. 4 223-ФЗ, подлежат включению в реестр договоров. Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 24-01-08/49010.

По мнению представителей министерства, если в договор, сведения о котором не подлежат размещению в ЕИС в силу п. 1 ч. 15 ст. 4 223-ФЗ, были внесены изменения и стоимость закупки превысила размеры, установленные указанным пунктом, заказчику необходимо направить в Федеральное казначейство информацию и документы в отношении такого договора для ее включения в реестр договоров.

Напомним, что в силу п. 1 ч. 15 ст. 4 223-ФЗ заказчик вправе не размещать в ЕИС информацию о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд руб., заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб. При этом ч. 3 ст. 4.1 223-ФЗ установлено, что в реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.