В Минкульте выявлены нарушения на 61 млн руб. при заключении госконтрактов

Счетная палата в ходе проверки выявила нарушения, допущенные Министерством культуры РФ при заключении госконтрактов на оказание услуг по организации и проведению творческих мероприятий, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств.

Проверка показала, что в 2017–2018 гг. министерство заключило 45 госконтрактов на сумму 61,2 млн руб. Из них в 23 госконтрактах основной вид деятельности не соответствовал предмету закупки. Контракты на оказание услуг по организации спектаклей, концертов и других зрелищных мероприятий заключались с непрофильными организациями. В частности, одна из таких закупок на 400 тыс. руб. имела признаки дробления на суммы до 100 тыс. руб.

Кроме того, в технических заданиях контрактов были одинаковые требования к показу концертной программы. Министерство при заключении таких контрактов предусмотрело в технических заданиях условия, которые содержат признаки ограничения конкуренции.

Ранее дирекция Минкульта в 2016–2018 гг. приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн руб. После проверки был уволен руководящий состав дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта.