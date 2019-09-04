Разберитесь в сложных вопросах участия в торгах на II Контур.Конференции «Технологии тендерных продаж»

15 октября в Москве участники рынка смогут рассказать о проблемах и узнать, как на практике применять законы, эффективнее защищать свои интересы, участвовать в государственных и коммерческих закупках, гособоронзаказе, торгах с нацрежимом и отраслевой спецификой. Приезжайте на конференцию лично в Согласие HALL или присоединяйтесь к онлайн-трансляции. Партнер мероприятия – ЭТП ГПБ.

Максимум пользы

За один день вы получите разъяснения от представителей ФАС, федерального казначейства, крупнейших торговых площадок и заказчиков. Знания “из первых рук” помогут вам увереннее участвовать в закупках, а формат конференции позволит задать вопросы спикерам и завести полезные знакомства.

Спикеры из разных сфер закупок

Перед вами выступят те, кто каждый день работает с закупками: создает инструменты для проведения электронных торгов, рассматривает жалобы, инициирует изменения в законах.

Артем Лобов, начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС России. Павел Дмитриев, начальник Управления развития контрактной системы Федерального казначейства (ЕИС). Андрей Маковлев, юрист-практик, эксперт Госдумы РФ в области размещения госзаказа, управления закупками. Дмитрий Сытин, генеральный директор ЭТП ТЭК-Торг. Юлия Обаляева, директор по развитию ЭТП Сбербанк-АСТ. Михаил Шелоумов, к.ю.н., руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок ЭТП Газпромбанка. Роман Шацкий, заместитель начальника Управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС России. Михаил Панов, заместитель начальника отдела рассмотрения жалоб ФАС РФ.

Ключевые темы конференции

В программе мы делаем упор на применение законов на практике, защиту интересов поставщиков, обмен опытом:

Разбор 44-ФЗ и 223-ФЗ. Обсудим белые пятна в обоих законах и расскажем, как действовать на практике. Отраслевые закупки и ограничения. Разберем сложности закупок лекарств, строительных работ, торгов по гособоронзаказу и с национальным режимом. Юридические инструменты защиты прав поставщика. Посмотрим, как в жизни решаются спорные ситуации и что поможет отстоять ваши интересы. Работа над ошибками и успешные кейсы. Поделимся, как не обжечься на закупках.

Личное общение и консультации на “Фабрике тендерных продаж”

У участников будет возможность пообщаться в формате face-to-face с представителями ФАС, ЭТП и крупнейших заказчиков. В специальной зоне «Фабрика тендерных продаж» вы сможете:

Получить из первых рук инструкции и ответы на вопросы о торгах.

Презентовать свои товары и услуги и расширить пул заказчиков.

Дать обратную связь отделам закупок заказчиков и ЭТП.

Наладить полезные деловые связи.

Комфортная площадка, возможность пообщаться с другими участниками, видеозаписи и презентации спикеров — это стандарты любой Контур.Конференции. Бронируйте место, чтобы быть во всеоружии к высокому сезону закупок, который приходится на ноябрь и декабрь.

Подробная информация о месте проведения, спикерах и программе — на сайте конференции .

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