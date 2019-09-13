Эксперт ЭТП ГПБ выступил на пленарном заседании совета по промышленной политике Ульяновской области

13 сентября на крупнейшем промышленном предприятии Ульяновской области АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) состоялось пленарное заседание Совета по промышленной политике региона.

В нем приняли участие губернатор Сергей Морозов, директор научно-исследовательского центра университета г. Лёвена (Бельгия) господин Мартин Хинуль, руководители промышленных предприятий.

Ключевыми темами для обсуждения стали развитие экономического потенциала региональной промышленности, а также цифровая трансформация в производстве.

Также в рамках мероприятия наградили победителей специального конкурса «Юные техники и изобретатели - МАКС 2019» и участников Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!». Они получили памятные подарки из рук губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

По окончании официальной части пленарного заседания его участники осмотрели производство АО «Авиастар-СП», где ознакомились с ходом строительства воздушных судов и современной поточной линии сборки тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Затем деловую программу продолжил круглый стол для представителей IT-компаний «Цифровизация производства».

На мероприятии с докладом выступил сотрудник ЭТП ГПБ Куклев В.Н., руководитель направления по работе с органами государственной власти. Его выступление было посвящено теме «Практические вопросы применения информационно-промышленной экосистемы ЭТП ГПБ». В процессе выступления были подробно представлены технология ЕНН и возможности ЭТП ГПБ в части цифровизации производственных компаний. Кроме того, была предложена технология по созданию региональной цифровой Карты Промышленности.