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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минпромторг планирует обновить ряд типовых контрактов с учетом изменений 44-ФЗ

    Минпромторг планирует обновить ряд типовых контрактов с учетом изменений 44-ФЗ

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    Министерство промышленности и торговли РФ планирует обновить ряд типовых контрактов с учетом изменений 44-ФЗ. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

    Новые проекты разработаны для типовых контрактов на ремонт электронного и оптического оборудования, услуги выставочной и ярмарочной деятельности, диагностику, техобслуживание и ремонт автомобилей, поставку продукции радиоэлектронной и судостроительной промышленности, авиационной техники, автотранспортных средств, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного.

    В них учли майские поправки к 44-ФЗ и измененные правила определения штрафов.

    Обновленные типовые контракты будут использовать для закупки тех же позиций, что и актуальные типовые контракты: перечень кодов по ОКПД2 в информационных картах остался неизменным.

    Как уточнил Минпромторг, перечисленные типовые контракты не нужно будет применять для закупок по государственному оборонному заказу.

    Общественное обсуждение проектов продлится до 19 сентября.

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