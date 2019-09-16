Минпромторг планирует обновить ряд типовых контрактов с учетом изменений 44-ФЗ

Министерство промышленности и торговли РФ планирует обновить ряд типовых контрактов с учетом изменений 44-ФЗ. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Новые проекты разработаны для типовых контрактов на ремонт электронного и оптического оборудования, услуги выставочной и ярмарочной деятельности, диагностику, техобслуживание и ремонт автомобилей, поставку продукции радиоэлектронной и судостроительной промышленности, авиационной техники, автотранспортных средств, оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и вентиляционного.

В них учли майские поправки к 44-ФЗ и измененные правила определения штрафов.

Обновленные типовые контракты будут использовать для закупки тех же позиций, что и актуальные типовые контракты: перечень кодов по ОКПД2 в информационных картах остался неизменным.

Как уточнил Минпромторг, перечисленные типовые контракты не нужно будет применять для закупок по государственному оборонному заказу.

Общественное обсуждение проектов продлится до 19 сентября.