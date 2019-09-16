Разработан новый порядок расчета НМЦК при закупке лекарств

Министерство здравоохранения РФ разработало новый порядок расчета начальной максимальной цены контракта (НМЦК), который сохраняет принцип выбора минимального из рассчитанных по одной из четырех методик значений. Но в особых случаях предполагается исключение из расчетов отдельных значений, а также изменение порядка формирования НМЦК при повторном объявлении аукциона. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается сохранить принцип, по которому НМЦК становится самая низкая из получившихся при использовании четырех методов расчета: на основе рыночных цен, на основе предыдущих контрактов, референтная цена из справочника ЕИС, предельные цены из ГРЛС (с препаратами перечня ЖНВЛП). В отличие от действующего регламента, в расчет цены из прошлых контрактов берутся не просто «заключенные», а «исполненные» договоры.

Также Минздрав добавил уточнение, какие значения следует исключить из расчетов, в их числе – отсутствие препарата в обороте и торги признанные несостоявшимися.

Изменен и механизм действий заказчика в случае, если желающих участвовать в объявленном тендере не нашлось. Предыдущий порядок предусматривал, что повторный аукцион объявляется по цене, которая автоматически рассчитывается в ЕГИСЗ по специальной формуле, за основу которой берется референтная цена. Прописаны и другие способы расчета, к примеру, если референтной цены на закупаемый препарат нет в единой системе. Проект приказа предлагает «проводить новую закупку», но порядок расчета новой цены пока не конкретизирует.