СП: С принятием 44-ФЗ количество неконкурентных процедур снизилось на 30%

С принятием 44-ФЗ количество неконкурентных процедур снизилось на 30%. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров на четвертом Московском финансовом форуме.

По его словам, чтобы предприниматели захотели прийти на рынок закупок необходимо «повернуться лицом к бизнесу».

При этом Федеральная антимонопольная служба РФ отмечает резкое увеличение жалоб – за полгода их число достигло такого же количества, как и за весь прошлый год. «Мы возлагаем большие надежды на развитие электронных магазинов – это будет хорошее подспорье для заказчика и поставщика», — подчеркнул замруководителя ФАС Михаил Евраев.

По данным Федерального казначейства, в числе основных проблем в сфере госзакупок, которые в ближайшее время будут урегулированы: затягивание платежей по исполненным контрактам, перевод всей претензионной работы в ЕИС, усовершенствование работы каталога товаров, работ и услуг, а также перезапуск с 1 января «Независимого регистратора».