Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / СП: С принятием 44-ФЗ количество неконкурентных процедур снизилось на 30%

    СП: С принятием 44-ФЗ количество неконкурентных процедур снизилось на 30%

    Поделиться

    С принятием 44-ФЗ количество неконкурентных процедур снизилось на 30%. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров на четвертом Московском финансовом форуме.

    По его словам, чтобы предприниматели захотели прийти на рынок закупок необходимо «повернуться лицом к бизнесу».

    При этом Федеральная антимонопольная служба РФ отмечает резкое увеличение жалоб – за полгода их число достигло такого же количества, как и за весь прошлый год. «Мы возлагаем большие надежды на развитие электронных магазинов – это будет хорошее подспорье для заказчика и поставщика», — подчеркнул замруководителя ФАС Михаил Евраев.

    По данным Федерального казначейства, в числе основных проблем в сфере госзакупок, которые в ближайшее время будут урегулированы: затягивание платежей по исполненным контрактам, перевод всей претензионной работы в ЕИС, усовершенствование работы каталога товаров, работ и услуг, а также перезапуск с 1 января «Независимого регистратора».

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить