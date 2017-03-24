Новые возможности для МСП в получении банковских гарантий

09 сентября 2021 г.
Хотят установить порядок закупок по Закону N 223-ФЗ у СМСП по принципу "электронного магазина"Подробнее
02 июля 2021 г.
Путин подписал закон об увеличении доли госзакупок у МСП до 25%Подробнее
25 июня 2021 г.
Предельный порог для спецторгов госкомпаний подняли до 800 млн руб.Подробнее
17 марта 2021 г.
«МСП: Акселератор инноваций» - экспертная программа развития для быстрорастущих предприятий от Корпорации МСП и ИннопрактикиПодробнее
18 февраля 2021 г.
Правительство подготовило новый пакет поддержки МСППодробнее
04 февраля 2021 г.
Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ в феврале 2021 годаПодробнее
16 ноября 2020 г.
Государство платит за васПодробнее
28 сентября 2020 г.
Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБПодробнее
06 апреля 2020 г.
В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фзПодробнее
30 марта 2020 г.
Поддержка СМСП от ЭТП ГПБ – промокоды Торгового ПорталаПодробнее
27 марта 2020 г.
Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого НовгородаПодробнее
23 марта 2020 г.
МСП предлагают освободить от налогов и продлить сроки лицензий до конца годаПодробнее
23 марта 2020 г.
Онлайн семинар Корпорации МСП «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ»Подробнее
21 августа 2018 г.
Участников закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ поставят на казначейский учет Подробнее
17 августа 2018 г.
Госдума планирует уменьшить долю крупных ретейлеров в малых населенных пунктахПодробнее
27 июля 2018 г.
Авиакомпания «Россия» приглашает присоединиться к программе партнёрства с СМСППодробнее
12 июля 2018 г.
Что ждет малый бизнес через 6 летПодробнее
26 июня 2018 г.
Электронные закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ откладываютсяПодробнее
06 июня 2018 г.
АСИ готовит рейтинг лояльности госкомпаний к СМСППодробнее
01 июня 2018 г.
Почему реформу электронных закупок необходимо переноситьПодробнее
28 мая 2018 г.
Кому и зачем нужен торговый портал Подробнее
18 мая 2018 г.
Госзакупки для малого бизнесаПодробнее
19 апреля 2018 г.
Госзакупки испытывают на растяжениеПодробнее
18 апреля 2018 г.
Объём закупок госкомпаний у малого бизнеса увеличился на 575 млрд рублейПодробнее
21 марта 2018 г.
Закупки у СМСП обязательны для 1050 госкомпанийПодробнее
20 марта 2018 г.
Новые правила внесения в реестр договоров сведений о закупках у CМСП по 223-ФЗ Подробнее
22 декабря 2017 г.
Топ-3 ожидаемых изменений 223-ФЗ в 2018 годуПодробнее
21 декабря 2017 г.
Топ-3 изменений в 223-ФЗ за 2017 годПодробнее
18 декабря 2017 г.
Госдума во втором чтении приняла существенные поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗПодробнее
14 ноября 2017 г.
Число крупнейших заказчиков у малого бизнеса вырастет в 3 раза в 2018 г.Подробнее
09 ноября 2017 г.
Объём заказов Москвы у малого бизнеса превысит 200 млрд рублей к концу годаПодробнее
30 октября 2017 г.
В Госдуму внесён законопроект в части требований к составу заявки участников торговПодробнее
24 июля 2017 г.
Число компаний обязанных закупать часть продукции у СМСП увеличится в 2 разаПодробнее
19 июля 2017 г.
Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017 Подробнее
26 марта 2017 г.
Московская область поднялась на 13 место по доле прямых закупок среди субъектов МСП Подробнее
14 февраля 2017 г.
Расширение квот для закупок - большая дорога для малого бизнесаПодробнее