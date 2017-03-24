Новые возможности для МСП в получении банковских гарантий

Минэкономразвития России подготовило поправки к 223-ФЗ, одна из которых касается расширения доступа субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) к закупкам госкомпаний в части изменения условий получения банковской гарантии для участия в торгах. В случае необходимости получения банковской гарантии он может обратиться в любой из 286 российских банков, соответствующих необходимым стандартам для осуществления подобных операций. Целесообразность изменений связана с тем, что большинство госкомпаний самостоятельно устанавливают завышенные требования к банковским гарантиям, к примеру, требуя наличие высокого кредитного рейтинга, в котором нет необходимости.

Другое предложение Минэкономразвития касается опции управления размером обеспечения по контрактам, позволяющее поставщику уменьшать размер обеспечения госконтрактов в зависимости от стоимости выполненных подрядчиком обязательств. В данный момент законопроект находится на согласовании в Минфин и ФАС, в случае успешного согласования и принятия поправок, он вступит в силу с 1 января 2018 г.

Банковская гарантия - способов обеспечения исполнения обязательств, где банк или другое кредитное учреждение в роли гаранта выдает по просьбе должника, письменное обязательство уплатить кредитору денежную сумму при предоставлении им требования об её уплате.

Необходимо заметить, что оба нововведения успешно применяются при проведении закупок по 44-ФЗ «О контрактной системе».