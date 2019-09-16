Минфин займется выявлением неизвестных проблем в сфере госзакупок

Министерство финансов РФ в следующем году планирует сосредоточиться на выявлении неизвестных проблем в сфере госзакупок и поиске способов их решения. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Лавров на Московском финансовом форуме.

Не выявленные и не определенные проблемы в сфере закупок являются сдерживающим фактором для участия поставщиков в госзакупках. Сейчас около 10% контрактов расторгаются по соглашению сторон. Кроме того, есть одностороннее расторжение контрактов заказчиками – их около 8 тыс., но более 40% таких расторжений признаются необоснованными.

Лавров отметил, что дальнейшая оптимизация закупочного законодательства должна охватывать не только сам процесс закупок, но и другие этапы – до и после проведения закупок.

«Возможно, поставщики не идут в госзакупки из-за проблем, появляющихся после проведения закупочной процедуры. Например, из-за сложностей с оплатой. Значит, это необходимо четко обозначить, что несвоевременная оплата – серьезное нарушение и за него необходимо жестко наказывать», – сказал он.

На этапе до проведения закупок, проблема связана с получением лимита бюджетных обязательств, добавил он: «Сейчас есть лимиты на трехлетний период – почему бы сейчас не проводить закупки по лимитам на 2020 г. и 2021 г. Необходимо использовать возможность проведения заблаговременных закупок. Это снимет огромный пласт проблем, которые возникают из-за спешки».