Государственные информационные ресурсы переведут в государственную единую облачную платформу

Правительство РФ утвердило концепцию создания государственной единой облачной платформы. Соответствующее распоряжение №1911-р размещено на сайте Правительства.

Концепция предусматривает поэтапный перевод информационных систем органов государственной власти и местного самоуправления в государственную единую облачную платформу (ГЕОП). Она представляет собой экосистему аккредитованных сервисов и поставщиков информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, которая подходит под установленные требования к информационной безопасности и качеству оказания услуг.

Согласно концепции поставщиками услуг облачных вычислений должны стать юрлица, оказывающие услуги по предоставлению облачных вычислений, а поставщиками программных услуг – оказывающие такие услуги юрлица и ИП, соответствующие определенным требованиям. Выбор поставщиков услуг облачных вычислений и программных услуг ГЕОП планируется проводить в порядке, установленном 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Потребителями услуг ГЕОП станут органы госвласти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды, размещенные в системе центров обработки данных и использующие или заказывающие услуги по предоставлению инфраструктуры облачных вычислений или программные услуги.

Для создания и функционирования ГЕОП предусмотрена необходимость внесения отдельных поправок в законодательство. Особое внимание в концепции уделено и механизмам защиты ГЕОП от компьютерных атак. По мнению авторов идеи, ее необходимо реализовывать с использованием надежных программно-аппаратных средств и соблюдением принципа контроля маршрутов прохождения трафика.

ГЕОП позволит повысить эффективность использования и развития информационных систем за счет обеспечения пользователей надежной и производительной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой.