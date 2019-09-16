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    ФАС - в России будет создан реестр участников картелей

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России создаст реестр участников картельных сговоров. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

    По его словам, создание такого реестра предусмотрено законопроектом об усилении ответственности за картели, который подготовлен ФАС и внесен в Правительство РФ.

    Цариковский добавил, что новый реестр будет работать по аналогии с реестром недобросовестных поставщиков. В нем будет указана информация о компаниях, участвовавших в картелях и их бенефициарах. В последствие, эти компании не смогут принимать участие в госзакупках.

    Впрочем, если компании получат новое руководство (топ-менеджмент или совет директоров), то из реестра смогут выйти. В законопроекте указаны условия исключения из «черного» списка участников картелей. Документ уже внесен в Правительство РФ. Антимонопольная служба рассчитывает на его внесение в Госдуму в течение ближайших недель.

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