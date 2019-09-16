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    Бесплатное участие в закупках ЦБ РФ

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    Министерство экономического развития РФ подготовило поправки в закон о банкротстве, согласно которым, предлагается внести существенные изменения в процедуру торгов имуществом банкрота.

    Как указано в пояснительной записке, сейчас продажа имущества банкрота проходит на торгах с повышением цены. В большинстве случаев продать не удается, а организация торгов оплачивается из конкурсной массы должника.

    Министерство предлагает объявлять открытый аукцион один раз, а если имуществом никто не заинтересовался, переходить к снижению цены и снижать ее, пока не появится покупатель. Если вдруг появятся сразу два, то вновь начинать торги на повышение цены между ними.

    Предлагается также использовать не рыночную стоимость (это цена, по которой можно продать товар на открытом рынке), а ликвидационную (это расчетная цена продажи на торгах), которая, как правило, будет ниже.

    Кроме того, отменить обязательную публикацию объявления о торгах в газетах, оставив только публикацию в интернете и Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, и закрепить проведение торгов на электронных площадках, где размещается госзаказ. Отмена обязательных публикаций в печати значительно сократит издержки.

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