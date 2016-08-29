Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судов

Согласно ст. 94 ФЗ № 44 исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и ФЗ № 44, в том числе:

приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с ФЗ №44 экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст. 95 ФЗ № 44, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта [1]

Однако заказчики могут нарваться на недобросовестных контрагентов, которые, не выполнив своевременно свои договорные обязательства, нанесут вред хозяйственной деятельности организаторов закупок. На такие случаи законодатель предусмотрел для заказчиков меры правовой защиты, а именно:

административные (например, внесение в РНП, расторжение контракта по инициативе заказчика);

материальные (например, взыскание штрафов и убытков).

В соответствии с ч.4 ст. 34 ФЗ № 44 в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Как и каким образом начисляются пени и штрафы участникам закупочного процесса определено Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, которым утверждены «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»

На практике нередко возникают спорные ситуации, при разрешении которых участвуют и антимонопольные службы, и судебные органы. Рассмотрим несколько примеров.

Практика ФАС

Устанавливая ответственность для поставщика, заказчик должен следить за изменениями норм действующего законодательства, в частности за утверждением новых Правил установления штрафов и пеней для участников закупочного процесса.

В УФАС поступили обращения участников закупок при проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания. Несмотря на то, что заявители в последующем отозвали жалобы, антимонопольный орган провел внеплановую проверку по доводам инициаторов обращений, которые указали, что ответственность за неисполнение обязательств сторонами установлена заказчиком в проекте контракта не в соответствии с требованиями действующего законодательства. Комиссия УФАС установила, что согласно ст. 34 ФЗ № 44 в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Проект контракта устанавливает ответственность, предусмотренную Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, которое утратило силу с 09.09.2017. Таким образом, штрафы за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, пеня за каждый день просрочки исполнения подрядчиком, штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств установлены заказчиком в проекте контракта в нарушение частей 5, 7, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе, Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в том числе не учтены требования, определенные пунктами 4, 5, 6, 11, 12 Правил[2]. В своем решении антимонопольный орган признал в действиях организатора торгов нарушения норм Закона о контрактной системе, а также выдал заказчику предписание об их устранении. (Решение Челябинского УФАС по делу №9-ВП/2018 от 16.01.2018)

При определении размера штрафа контрагенту заказчик должен исходить из НМЦК, в противном случае установленная ответственность не будет соответствовать действующим правилам, определяющим ответственность поставщиков.

В антимонопольный орган обратился участник открытого конкурса на выполнение работ по проведению лесоустройства на территории лесничеств с жалобой на положения конкурсной документации заказчика. В своем обращении заявитель указывает, что в нарушение ФЗ № 44 заказчиком в подпунктах 7.6, 7.7, 7.7 пункта 7 проекта контракта неверно установлены размеры штрафов за неисполнения обязательств по контракту, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042[3]. Рассмотрев материалы дела, антимонопольная служба установила, что в проекте государственного контракта размеры штрафов для заказчика и поставщика в случае ненадлежащего исполнения ими обязательств по контракту установлены в размерах, предусмотренных Правилами[4] при начальной (максимальной) цене контракта, не превышающей 3 000 000 рублей, тогда как начальная (максимальная) цена контракта составляет 39 410 280 рублей 00 копеек. Следовательно, установленная организатором торгов в проекте государственного контракта ответственность сторон за неисполнение обязательств по контракту не соответствует пороговому значению цены контракта, предусмотренному положениями Правил[5], что нарушает ч. 8 ст. 34 ФЗ № 44. В своем решении антимонопольный орган поддержал доводы заявителя, признав действия заказчика неправомерными. (Решение УФАС по Чувашской Республике по делу № 133-к-2018 от 21.05.2018).

Подписывая контракт, контрагент должен помнить, что в РНП включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

В УФАС России поступило заявление заказчика о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участнике при проведении электронного аукциона по выполнению работ по строительству многофункциональной спортивной площадки. При рассмотрении дела антимонопольная служба установила, что 02 октября 2017 года между заказчиком и подрядчиком заключен контракт на сумму 1 557 504,73 рублей, согласно которому последний обязался выполнить строительные работы до 16.11.2017 г. В связи с тем, что работы по данному контракту на объекте ведутся с отставанием от предоставленного графика производства работ, 25.10.2017 заказчик направил в адрес подрядчика соответствующее письмо. После этого организатор процедуры дважды направлял претензионное обращение с требованием об оплате штрафа за неисполнение обязательств по контракту в размере 402 300, 81 рублей. Не получив ответа, заказчик согласно п.13.3 заключенного контракта принял решение об одностороннем отказе его исполнения, разместив такие сведения в ЕИС. На заседании комиссии УФАС подрядчик не предоставил никаких доказательств устранения нарушений условий вышеназванного контракта. Проанализировав материалы дела, антимонопольный орган в соответствии со ст. 104 ФЗ № 44 и Постановлением Правительства РФ № 1062 ОТ 25.11.2013[6] принял решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений о вышеназванном подрядчике. (Решение УФАС по Краснодарскому краю по делу № РНП-23-72/2018 от 21.02.2018).

В контракт включается ответственность не только поставщика, но и заказчика согласно нормам Закона о контрактной системе.

Антимонопольная служба, рассмотрев жалобу участника на действия заказчика при проведении открытого конкурса в электронной форме по выполнению работ по проектированию сети автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК), осуществила внеплановую проверку на основании ст.ст. 99, 106 ФЗ № 44. По мнению заявителя, условиями проекта контракта о сроке оплаты выполненных работ организатор процедуры исключил возможность применения положений об ответственности заказчика за неисполнение обязательств по контракту, чем допустил нарушение требований частей 4, 5 ст. 34 ФЗ № 44. Изучив материалы дела, комиссия УФАС пришла к выводу, что закупочная документация не содержит указания на определённую календарную дату или условия, определяющие окончание течения срока для оплаты работ, исчисляемого периодом времени, что является нарушением требований ч. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе. В своем решении контролирующий орган поддержал доводы заявителя, признав организатора закупки нарушившим нормы действующего законодательства о закупках. (Решение УФАС по Удмуртской Республике по делу № 018/06/106-433/2019 от 07.06.2019)

Судебная практика

Взыскание и пени, и штрафа.

Заказчик обратился с иском в Арбитражный суд к поставщику о взыскании 2 088 843,3 руб. неустойки за просрочку исполнения муниципального контракта на поставку автобусов для перевозки детей и 266 162,5 руб. штрафа. Согласно решению суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично, с поставщика в пользу заказчика взыскано 79 848,75 руб. неустойки. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда данное решение изменено, иск удовлетворен частично: с поставщика в пользу организатора закупки взыскано 79 848,75 руб. неустойки и 266 162,50 руб. штрафа за неисполнение контракта. В удовлетворении остальной части иска отказано. Не согласившись с таким решением, контрагент обратился с заявлением в кассационную инстанцию, в котором просит судебные акты нижестоящих судов отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме. При рассмотрении данной жалобы, кассационный суд установил, что поставщик обязался поставить автобусы (3 ед.) для перевозки детей в течение 60 рабочих дней с даты подписания контракта, а заказчик обязался принять и оплатить поставленные транспортные средства. Согласно пункту 5.1 контракта его цена составляет 5 323 250 руб. и включает стоимость автобусов, транспортные расходы до места поставки, погрузочно-разгрузочные работы, затраты на страхование, упаковку, маркировку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. По причине отсутствия товара поставщик обратился к заказчику с предложением о расторжении контракта по соглашению сторон в связи с переносом заводом-изготовителем сроков поставки автобусов, предусмотренных условиями спорного контракта. Ссылаясь на нарушение поставщиком обязательств по поставке товара в установленный контрактом срок, заказчик обратился в арбитражный суд, который удовлетворяя заявленные требования в части, пришел к выводу о доказанности факта нарушения контрагентом срока поставки автобусов, предусмотренного контрактом, и обоснованности взыскания неустойки, начисленной за период действия контракта. При этом, суд первой инстанции не усмотрел правовых оснований для взыскания пени за неисполнение обязательств по поставке названных транспортных средств за пределами срока действия договора, а также фиксированного штрафа за ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. В дальнейшем седьмой арбитражный апелляционный суд, поддерживая выводы нижестоящего суда относительно правомерности удовлетворения исковых требований о взыскании неустойки в части, тем не менее, не согласился с выводами суда первой инстанции о необоснованности требования о взыскании фиксированного штрафа, в связи с чем изменил оспариваемое решение. По итогам рассмотрения жалобы, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что седьмой арбитражный апелляционный суд правильно разрешил имеющийся спор и поддержал его выводы. (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.06.2018 № Ф04-1037/18 по делу А27-7452/2017)

• Мнение Президиума ВС РФ о взыскании неустойки и штрафа по контракту: В пункте 36 Обзора судебной практики применения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017 разъяснено, что пеня за просрочку исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту подлежит начислению до момента прекращения договора в результате одностороннего отказа заказчика от его исполнения. Одновременно за факт неисполнения государственного (муниципального) контракта, послужившего основанием для одностороннего отказа от договора, может быть взыскан штраф в виде фиксированной суммы.

Взыскание штрафа в полном размере.

Заказчик обратился в Арбитражный суд с исковыми требованиями к поставщику о взыскании неустойки в размере 222 311 руб. 10 коп. по заключенному контракту. В своем решении суд первой инстанции поддержал доводы организатора закупки и удовлетворил его требования. Не согласившись с принятым судебным актом, контрагент обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда отменить и отказать в удовлетворении исковых требований заказчика. При рассмотрении жалобы и проверке материалов дела, суд апелляционной инстанции установил, что 16.01.2018 между заказчиком и инициатором обращения заключен договор поставки стального каната. Согласно названному контракту, обязательство по поставке товара должно быть исполнено контрагентом в течение 21 календарного дня с момента заключения договора. Однако, в связи с невозможностью поставки товара в оговоренные сроки, поставщик направил соответствующее письмо в адрес организатора процедуры закупки. В связи с неисполнением обязательств контрагентом по поставке продукции в установленные сроки, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. В соответствии с вышеуказанном договором за неисполнение контракта установлен штраф в размере 5 % от его цены и составляет 222 311, 10 руб. Требование заказчика о взыскании данного штрафа суд первой инстанции посчитал обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме. В апелляционной жалобе поставщик указывает на несоразмерность размера такого штрафа нарушенным обязательствам, однако каких-либо доказательств в подтверждение этого не предоставил. Апелляционная инстанция отклонила доводы контрагента и посчитала, что нижестоящий суд правильно установил все фактические обстоятельства дела и вынес справедливое и законное решение в пользу заказчика о взыскании штрафа в заявленном им размере. (Постановление девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-22331/19 от 15.07.2019)

Начисление неустойки только на стоимость невыполненных работ.

Заказчик обратился в Арбитражный суд с иском к поставщику о взыскании 496 563 руб. 88 коп. убытков и 388 029 руб. 15 коп. пеней. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, иск удовлетворен частично, с контрагента в пользу организатора закупки взыскано 116 408 руб. 71 коп. неустойки, в остальной части в иске отказано. Посчитав такой вердикт суда несправедливым, заказчик направил жалобу в кассационную инстанцию, указав, что суды необоснованно отказали ему в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы для подтверждения некачественного выполнения кадастровых работ и технического учета по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения по контракту по 1-му и 2-му этапам. Инициатор жалобы не согласен с выводом судов о том, что неустойка подлежит начислению только на стоимость невыполненных работ, поскольку в данном случае работы по 1-му и 2-му этапам выполнены некачественно. Судом кассационной инстанции на основании материалов дела установлено, что заключенный сторонами контракт подразумевает под собой выполнение пяти этапов на общую стоимость работ 709 376, 88 руб. Работы по 1-му и 2-му этапу приняты и оплачены заказчиком в размере 496 563, 88 руб., по 3 этапу работы выполнены, но не приняты организатором закупки в связи с имеющимися недостатками, по 4 и 5 этапам – работы не выполнялись, и, соответственно не оплачивались. Суд первой инстанции отказал в иске о взыскании 496 563,88 руб. стоимости выполненных работ по 1-му и 2-му этапам на том основании, что указанные работы уже были выполнены, приняты и оплачены до расторжения контракта. Суд частично удовлетворил иск о взыскании неустойки, так как пришел к выводу о наличии просрочки в выполнении работ. При этом, удовлетворяя иск в размере 116 408, 71 руб. суд исходил из правовой позиции Президиума ВАС РФ, согласно которой начисление неустойки на общую сумму контракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному ГК РФ, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за неисполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом. При установленных по делу обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о начислении предусмотренной условиями контракта неустойки только на стоимость невыполненных работ, то есть на сумму 212 813 руб. (709 376,88 руб. - 496 563,88 руб.). Таким образом, сумма неустойки составила 116 408 руб. 71 коп. Кассационная инстанция оставила в силе решение и постановление нижестоящих судов, посчитав доводы жалобы заказчика необоснованными. (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа по делу № А26-6298/2016 от 20.06.2019).

Неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства и ее размер уменьшен согласно ст.333 ГК РФ.

Подрядчик обратился в Арбитражный суд города с иском к организатору закупки о взыскании 6 698 900 руб. неосновательного обогащения в виде неустойки, излишне удержанной из стоимости выполненных и подлежащих оплате работ по государственному контракту на выполнение работ по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, иск удовлетворен в части взыскания с заказчика в пользу подрядчика 4 888 487 руб. 39 коп. неосновательного обогащения, в остальной части оставлен без удовлетворения. Не согласившись с такими выводами судов, организатор закупки направил кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию, указав на неправильное применение судами норм материального и процессуального права и на несоответствие выводов материалам дела. Кассационный суд, при рассмотрении поступившей жалобы установил, что после заключения договора на выполнение вышеназванных работ, подрядчик просрочил срок их сдачи, после чего получил от заказчика претензионные письма с указанием об удержании из стоимости выполненных работ 7 384 126, 41 руб. неустойки. Суды первой и апелляционных инстанций, исследовав все материалы дела, поддержали доводы подрядчика, указав, что сумма неустойки, начисленная и удержанная заказчиком (7 384 126 руб. 41 коп.) явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, уменьшили ее на основании ст.333 ГК РФ до 2 495 639 руб. 02 коп. Предоставляя суду право уменьшить размер неустойки, закон не устанавливает критерии ее соразмерности; определение несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства осуществляется судом по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. При оценке довода кассационной жалобы о необоснованном уменьшении размера неустойки кассационная инстанция исходила из того, что определение баланса между ее размером и последствиями нарушения обязательства относится к фактическим обстоятельствам дела, которые устанавливает суд при рассмотрении дела по существу. Кассационный суд считает, что нижестоящие суды полно и всесторонне исследовали имеющиеся в материалах дела доказательства, правильно применили нормы материального и процессуального права, поэтому оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется. (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа по делу № А56-51733/2018 от 18.01.2019)

Мнение Пленума ВС РФ и КС РФ об уменьшении размера неустойки и применении ст. 333 ГК РФ: Согласно разъяснениям, данным в п. 77 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (п. 1 и 2 ст.333 ГК РФ). Как следует из правовой позиции КС РФ, изложенной в определениях от 22.04.2004 N 154-О и от 21.12.2000 N 263-О, при применении ст. 333 ГК РФ суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности (неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что и заказчикам, и поставщикам необходимо добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по контракту, в противном случае им может грозить ответственность, предусмотренная действующим законодательством о закупках. В любом случае, за защитой своих прав участники закупочного процесса могут обратиться в контролирующие и судебные органы.

[1] Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ [2] Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 утверждены «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» [3] Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 утверждены «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» [4] См. там же [5] См. там же [6] Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»