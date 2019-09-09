Формировать, утверждать и размещать в ЕИС планы-графики закупок нужно по-новым правилам

Министерство финансов РФ в связи с изменением порядка планирования закупок, предусмотренного 44-ФЗ, подготовил проект постановления Правительства РФ об утверждении правил формирования, утверждения и размещения в ЕИС планов-графиков закупок. В частности, документ предусматривает требования к содержанию планов-графиков и перечень заказчиков, на которых распространяется обязанность по его ведению.

Предполагается установить, что по общему правилу, план-график формируется в форме электронного документа по приведенной в приложении к проекту форме и утверждается подписанием усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. При этом в план-график включается информация о закупках, извещения об осуществлении которых планируется разместить в очередном финансовом году и плановом периоде, а также о закупках у единственных контрагентов, контракты с которыми планируются заключить.

Кроме этого, предлагается установить, что планы-графики подлежат изменению при необходимости в следующих случаях: предусмотренных п. 1-4 ч. 8 ст. 16 44-ФЗ, уточнения информации об объекте закупки, в том числе путем выделения отдельных строк при детализации информации о коде ОКПД 2, исполнения предписания органов контроля, признания определения контрагента несостоявшимся, расторжения контракта.