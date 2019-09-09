ФАС попросила правительство ускорить создание аукционной системы продаж госимущества

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ускорить создание аукционной системы продаж госимущества. Об этом глава ФАС сообщил после заседания правительства.

«У нас с госзакупками более-менее хорошие перспективы. Мы говорили сегодня о том, что происходит с госпродажами. Приватизация медленно идет, но там процедуры прозрачные. При продаже имущества гораздо больше неконкурентных процедур», — сказал он.

По словам Артемьева, в России сегодня существуют 54 различные процедуры, согласно которым в закрытом или полузакрытом режиме реализуются ресурсы, товары и услуги на миллиарды долларов, деньги за которые должны идти в бюджет.