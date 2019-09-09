Как расторгнуть контракт, заключенный до 1 июля

Заказчик вправе заключить контракт со вторым участником без проведения новой закупки при расторжении контракта, заключенного до 1 июля. Соответствующая статья вступила в силу (ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ). Она позволяет заказчику при расторжении контракта с победителем конкурентной закупки заключить контракт со вторым участником этой же закупки. Более подробные разъяснения описаны в письме Минфина от 13 августа 2019 г. № 24-03-08/61168.

Специалисты министерства указали, что положения этой нормы распространяются в том числе на контракты, заключенные до 1 июля 2019 г.