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    Как расторгнуть контракт, заключенный до 1 июля

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    Заказчик вправе заключить контракт со вторым участником без проведения новой закупки при расторжении контракта, заключенного до 1 июля. Соответствующая статья вступила в силу (ч. 17.1 ст. 95 44-ФЗ). Она позволяет заказчику при расторжении контракта с победителем конкурентной закупки заключить контракт со вторым участником этой же закупки. Более подробные разъяснения описаны в письме Минфина от 13 августа 2019 г. № 24-03-08/61168.

    Специалисты министерства указали, что положения этой нормы распространяются в том числе на контракты, заключенные до 1 июля 2019 г.

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