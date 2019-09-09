Казначейство переводит техподдержку ЕИС в онлайн

Федеральное Казначейство переводит службу технической поддержки Единой информационной системы (ЕИС) на работу в онлайн-режиме. Соответствующая информация размещена на сайте ЕИС.

В личном кабинете пользователям в пилотном режиме доступен сервис онлайн-взаимодействия со службой технической поддержки ЕИС. С его помощью можно отправлять в техподдержку обращения, которые будут регистрироваться и пользователи смогут отслеживать их статус.

Новый сервис должен повысить качество и скорость взаимодействия между пользователями и специалистами службы техподдержки. В полную силу сервис заработает до 1 января 2020 года. Пока же пользователи, как и прежде, могут взаимодействовать с техподдержкой через call-центр. Но со стороны многих участников закупок звучат нарекания на качество его работы. В частности, Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ неоднократно представляла материалы о невозможности дозвона до техподдержки в течение десятков минут и более.

Напомним, за создание и поддержку ЕИС с 2017 г. отвечает «дочка» госкорпорации «Ростех» — «РТ — Проектные технологии» (РТ-ПТ), которая привлекает для работ по системе изначального разработчика ЕИС — компанию «Ланит».