Минфин рассказал, как составлять ведомственные перечни отдельных видов товаров, работ, услуг для нормирования в сфере закупок

Министерство финансов РФ рассказало, как составлять ведомственные перечни отдельных видов товаров, работ, услуг для нормирования в сфере закупок, которые утверждают определенные заказчики. В письме министерства говорится, что заказчики должны также включать отдельные виды закупок, предусмотренные обязательным перечнем (письмо Минфина России от 13 августа 2019 г. № 24-01-06/61190).

Кроме этого отмечается, что федеральные государственные органы вправе не утверждать нормативные затраты на товары, работы и услуги, которые не закупаются указанными органами, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями. При этом, если федеральный государственный орган передает полномочия по осуществлению отдельных закупок подведомственным учреждениям, такой госорган обязан утвердить нормативные затраты на закупки.