Минздрав начал разработку новых правила расчета цены на лекарства

Министерство здравоохранения РФ начало разрабатывать правила расчета и обоснования начальной максимальной цены контракта (НМЦК) при закупке лекарств. Паспорт законопроекта размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Дело в том, что из-за предыдущей формулы, вступившей в силу в 2017 г., в первой половине 2019 г. не состоялись 60,8 тыс. тендеров на закупку лекарств. По сравнению с первой половиной 2018 г., число сорванных тендеров выросло почти в два раза, а их объем — на 52%, с 26 до почти 40 млрд руб.

Новый приказ урегулирует вопросы установления единых правил расчета и определения НМЦК и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком при закупках лекарств. Документ вступит в силу уже в ноябре.

Действующий приказ Минздрава №871н был принят в октябре 2017 г. В нем описаны четыре модели расчета: по зарегистрированной цене ГРЛС (для препаратов из перечня ЖНВЛП), по анализу рыночных цен, по средневзвешенной цене, установленной заказчиками прошедших аукционов, а с 2019 г. должны использоваться и референтные цены, указанные в ЕИС.

В декабре 2018 г. Минздрав опубликовал письмо, в котором разъяснил, что переход на расчет и использование референтных цен будет происходить в 2019 г. поэтапно, по мере определения взаимозаменяемости препаратов, а цены, имеющиеся в системе, являются справочными и могут быть просто приняты к сведению при обосновании НМЦК.

В доработанной в апреле 2019 г. версии ЕИС «референтные» цены были заменены на «взвешенные». Но заказчики продолжили использовать предложенные цены. В результате, большинство тендеров (55,6 тыс.) сорвались из-за отсутствия заявок. А главной причиной отказа производителей участвовать в тендерах стали слишком низкие цены контрактов.