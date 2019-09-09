Минфин: оплата по контракту возможна только лицу, платежные реквизиты которого указаны в контракте

Специалисты Министерства финансов РФ высказали позицию о невозможности санкционирования территориальными органами Федерального казначейства расходов получателей бюджетных средств по заключенному в рамках контракта договору цессии (письмо Минфина России от 16 августа 2019 г. № 09-04-06/62906).

В письме отмечается, что условие о порядке оплаты товара, работы или услуги, включая платежные реквизиты, которые указаны в контракте, является существенным и не может быть изменено. В то же время хотя контракт и является формой двусторонней сделки, но правоотношения, возникающие при его заключении и исполнении, регулируются не только гражданским, но и бюджетным законодательством, а также 44-ФЗ.

При этом подчеркивается, что бюджетным законодательством не определен порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, возникающих из контрактов, третьему лицу, не являющемуся контрагентом по такому контракту. Поэтому до внесения соответствующих изменений в указанные нормативные правовые акты оплата по контракту возможна только контрагенту, платежные реквизиты которого указаны в условиях контракта.

Ранее ВС РФ признал недействующим письмо Минфина, содержавшее аналогичные выводы о недопустимости уступки прав требования по госконтрактам.