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    Правительство намерено ужесточить борьбу с картелями в госзакупках

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    Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с картелями в госзакупках. Он повысит эффективность антимонопольного регулирования, создаст дополнительные механизмы, стимулирующие хозяйствующих субъектов к принятию мер по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте кабмина.

    Законопроектом предлагается закрепить в законодательстве понятие «система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и установить порядок ее организации хозяйствующими субъектами.

    Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности, а также на заседании правительства РФ 29 августа 2019 г.

    На совещании 3 сентября о расходах бюджета на период 2020-2022 гг. в части ЖКХ и жилищного строительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал скорее завершить работу над законопроектом по борьбе с картелями в госзакупках и направить его в Госдуму. По его словам, картельный сговор наносит прямой ущерб и регионам, и федеральному бюджету. Премьер отметил, что из-за таких действий срываются торги, в результате чего школы, больницы, дороги и жилье не будут построены в срок.

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